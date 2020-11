LIVE: Real gegen Inter: Wer gewinnt den Super-Hit?

Lang, lang ist‘s her - in der Gruppe B kommt es in der Champions League heute Abend zum ersten Duell zwischen Real Madrid und Inter Mailand seit fast 22 Jahren! Am 25. November 1998 setzte sich Inter in der CL-Gruppenphase zu Hause mit 3:1 durch, Real hatte das „Hinspiel“ davor mit 2:0 gewonnen. Die Generalprobe Inters fiel mit dem Heim-2:2 nach 0:2-Rückstand gegen Parma durchwachsen aus. Real Madrid besiegte Huesca am Samstag 4:1, wartet in der Königsklasse aber auf den ersten „Dreier“. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel - und auch nichts von den fünf Parallel-Partien!