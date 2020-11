Vierjährige nach 91 Stunden aus Trümmern gerettet

Mehr als 100 Tote durch Erdbeben

Von dem schweren Erdbeben am Freitagnachmittag in der Ägäis waren Teile der Westtürkei und auch Griechenlands erschüttert worden. Nach neuesten Angaben kamen mehr als 100 Menschen in der Türkei ums Leben, auf der griechischen Insel Samos wurden zwei Jugendliche von Trümmern einer einstürzenden Mauer erschlagen. Das Zentrum des Bebens lag im Meer vor der türkischen Provinz Izmir. Die türkische Katastrophenbehörde gab seine Stärke mit 6,6 an, die US-Erdbebenbehörde USGS sogar mit 7,0.