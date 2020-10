„Horror-Auftritt“: Deutsche watschen Sabitzer ab

Der in der deutschen Bundesliga ungeschlagene Tabellenführer Leipzig hat am Mittwoch in der Champions League beim englischen Mittelständler Manchester United ein 0:5-Debakel erlebt. An dem bitteren Abend im Old Trafford wurde ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in der 63. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Deutsche Medien sprechen von einem „Horror-Auftritt“ des Österreichers.