Salzburg sorgt vor: Noch mehr Covid-Betten geplant

Die Spitäler haben auf die steigenden Infektionszahlen in Salzburg reagiert und den fünfstufigen Covid-Plan um eine sechste Stufe erweitert. „Unterschiedliche Berechnungen haben ergeben, dass beim momentanen Trend am 11. oder 12. November 200 Betten für Coronapatienten benötigt werden“, sagt SALK-Sprecher Wolfgang Fürweger. So viele Betten hatte der ursprüngliche Plan gar nicht vorgesehen. Deswegen werde jetzt in der sechsten Stufe mit 220 gerechnet.