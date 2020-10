Alpinunfälle im Sommer: Zunahme von 32 Prozent

Einsatzzahlen in Tirol „in die Höhe geschnellt“

34 Alpintote verzeichnete in diesem Sommer Tirol. Nach Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen seien die Einsatzzahlen „in die Höhe geschnellt“, so Bruno Berloffa, Leiter der Tiroler Bergrettung. Trotz der Unfallzunahme um 40 Prozent gab es jedoch 30 weniger Tote als im Vorjahr 2019. Neben dem Wetter seien mangelnde Tourenplanung und falsche Selbsteinschätzung häufige Unfallursachen, so Viktor Horvath, Leiter der Alpinpolizei Tirol. Die Zahlen belegen, dass es vielerorts an Kenntnis und Können mangelt. Die 1213 unverletzt geborgenen Personen befanden sich meist in Situationen, in denen sie blockiert waren.