Droux: „Mir ist das Herz in die Hose gerutscht“

Allein in der Wildnis Alaskas - das ist die Welt von Naturforscher David Bittner. Eine Welt, in die Filmemacher Roman Droux für drei Monate eintaucht. Er wagt sich dafür in ein Gebiet vor, in dem mehr Bären leben als Menschen. Das Ergebnis ist, wie Filmkritiker sagen, die beste Naturdokumentation seit vielen Jahren. New York International Film Awards sehen das genauso, wie das Trento Film Festival und viele mehr. Die überraschende, teils sehr witzige und beeindruckende Dokumentation gibt es aktuell im Kino zu sehen.