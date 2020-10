Online-Betrugsmaschen im Namen der Finanz

Erneut versuchen Internetbetrüger mit Hilfe von gefälschten E-Mails im Namen des Finanzministeriums an persönliche Daten von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnte am Dienstag vor den gefältschen E-Mails, in dem mit dem Betreff „Mitteilung von FinanzOnline“ eine Steuerrückerstattung in der Höhe von 1850 Euro vorgegaukelt wird. Zu diesem Zweck soll man eine Transaktion genehmigen. Das BMF warnt erneut vor dieser Betrugsmasche.