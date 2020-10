Schüler bekommen Notebooks gratis oder verbilligt

Um die Digitalisierung an den Schulen voranzutreiben, sollen ab dem Schuljahr 2021/2022 mobile Endgeräte wie Notebooks und Tablets an Schüler der fünften Schulstufe stark verbilligt oder sogar gratis weitergegeben werden. Entsprechende Pläne existieren bereits seit einigen Monaten, jetzt hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) das entsprechende Gesetz in Begutachtung geschickt.