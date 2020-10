Ivan Ljubic: Sturm Graz hat neuen Tor-Magneten

„Warum das so ist, kann ich allerdings auch nicht erklären“, schmunzelt Ljubic, „aber ich freue mich sehr darüber.“ Nach nur fünf Runden hält der Wiener bereits bei drei Saisontoren - damit hat er seinen Karrierebestwert aus der Saison 2017/18 in der Ersten Liga schon jetzt eingestellt. Beim 2:0-Sieg in der vorigen Runde in Ried steckte Trainer Christian Ilzer seinen Tor-Magneten in die Zehner-Rolle - einen Job, den er genauso tadellos erledigte.



„Kann im Mittelfeld alles spielen“

„Grundsätzlich kann ich ja im Mittelfeld alles spielen. Nachdem ich aber in den letzten Jahren meist als Sechser agiert habe, fühl ich mich auf dieser Position schon noch wohler.“ Völliges Neuland ist der Zehner jedoch nicht, in Jugend- und Akademiezeiten hatte er diese Position auch inne.