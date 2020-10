Wolfsburg beendet Remis-Unserie gegen Bielefeld

Sven Schipplocks Anschlusstreffer (80.) änderte an der dritten Niederlage Bielefelds in Serie nichts. Der Österreicher Manuel Prietl spielte bei den Gästen durch und hatte mit einem abgefälschten Distanzschuss an die Stange Pech (83.). Der defensive Mittelfeldspieler hat laut einer Liga-Statistik in den ersten fünf Runden an die 62 Kilometer zurückgelegt, nur drei Spieler machten längere Wege.