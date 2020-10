Mauerwerk bei Titelkandidat Stripfing unter Druck

Titelkandidat Stripfing bekommt es heute um 15.30 Uhr mit dem FC Mauerwerk zu tun. Während die Niederösterreicher in den bisherigen fünf Spielen vier Siege einfahren konnte - passte es bei den Wienern bislang gar nicht. Deshalb ist in diesem Duell für die Schweitzer-Elf ein Sieg schon fast Pflicht um nicht ganz den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Ex-Mauerwerk-Coach Hans Kleer will mit den Stripfingern den nächsten Erfolg einfahren. Bei uns gibt es dieses Spiel der 3. Liga natürlich wieder im Livestream (siehe unten).