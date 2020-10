Zwei Paragleiter kollidiert und in See gelandet

Die beiden Männer waren von einem Abflugsteg am Loser gestartet. Gegen halb zwei Uhr am Nachmittag kollidierten sie in der Luft - wieso, ist noch unklar. Die Männer verloren die Kontrolle über ihre Schrime, dürften aber noch die Rettungsschrime geöffnet haben. Sie landeten im Altausseer See.