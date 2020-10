Junger Steirer erobert die Welt der Klassik

„Als ich an meiner Frittaten-Oper gebastelt habe, jede Partitur einzeln ausgeschnitten und zusammengeklebt habe, wurde mir klar, dass Musik das Einzige ist, was ich beruflich machen möchte.“ Schon mit 11 Jahren wurde der smarte Blondschopf mit großer Brille in die Klavierklasse der Grazer Musikhochschule aufgenommen. Die ersten Talentproben an der Kirchenorgel und im Pflegeheim Laßnitzhöhe, wo Hahn noch immer am uralten Flügel kleine Konzerte für Patienten spielt („für mich das dankbarste Publikum“), folgten.