Homophob? Hamilton wegen Steward Petrow sauer

Petrow fuhr von 2011 bis 2012 in der Formel 1. Er war mit Renault einmal Dritter in Australien. Das war sein größter Erfolg. Dem ist es wohl zu verdanken, dass er jetzt zum Steward in Portimao bestellt wurde. Wie bei der Pressekonferenz vor dem Training in Portimao klar wurde: sehr zum Missfallen Hamiltons. Die Stewards melden unter anderem Regelverstöße der Fahrer und entscheiden auch über die Strafen.