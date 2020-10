Diese Streaming-Apps kann man auf der PS5 nutzen

Microsoft bringt seine neue Xbox-Generation am 10. November auf den Markt: Die Xbox Series X wird 500, die technisch abgespeckte und laufwerkslose Series S 300 Euro kosten. Sony hält am 19. November mit der PS5 dagegen, die ebenfalls in zwei Varianten erscheint. Der Unterschied: Die Version für 500 Euro kommt mit Blu-Ray-Laufwerk, jene um 400 Euro ohne.