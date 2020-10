Nachtreisezüge müssen eine Stunde stehen bleiben

Auswirkung der Zeitumstellung auf den Bahnbetrieb

Bei der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit sind dieses Jahr neun Nachtreisezüge im österreichischen Streckennetz unterwegs. Sie halten alle innerhalb dieser Stunde an einem geeigneten Bahnhof entlang der Reisestrecke und setzen ihre Fahrt anschließend im richtigen Takt - plangemäß - fort. Somit kommen die Fahrgäste pünktlich an ihr Reiseziel; so wie im Fahrplan vorgesehen.