„Huawei Watch GT 2 Pro“: Aus dem Osten wenig Neues

Vergleichsweise „unsmart“

Nicht neu ist hingegen die Möglichkeit, eigene Songs auf dem vier Gigabyte großen internen Speicher (in der Praxis stehen nur rund zwei Gigabyte zur Verfügung) der Smartwatch zu speichern, um diese wahlweise über den integrierten Lautsprecher oder - ratsamer - via Bluetooth über Drahtlos-Kopfhörer wiederzugeben, sodass das Smartphone bei sportlichen Aktivitäten getrost zu Hause bleiben kann. Als praktisch erweisen sich die Lautsprecher jedoch bei eingehenden Telefonaten, die, eine stabile Bluetooth-Verbindung vorausgesetzt, bequem per Uhr angenommen und dank sehr guter Sprachqualität auch über diese geführt werden können. Falls gewünscht, wird über den Lautsprecher zudem während Aktivitäten per (englischer) Sprachausgabe über den Trainingsfortschritt informiert.