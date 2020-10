LIVESTREAM: Japan-Star gewinnt Satz 2 gegen Struff

Beeindruckend, was der Japaner Yoshihito Nishioka in Köln leistet. Die Heim-Fans hoffen jedoch, dass gegen Lokalmatador Jan-Lennard Struff nun Schluss ist. Zum krönenden Abschluss dieses Kölner Tennis-Tages gibt es noch die Begegnung Struff gegen Nishioka bei den bett1HULKS-Championships. Mit dem krone.at-LIVESTREAM sind Sie natürlich immer am Ball und verpassen nichts von dieser spannenden Partie. Hier sind die aktuellen Wettquoten!