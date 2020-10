Fritzens: Auto geriet während der Fahrt in Brand

Gegen 15.15 Uhr bemerkte am Montag ein einheimischer Pkw-Lenker in Fritzens, dass sein Fahrzeug ein ungewöhnliches Geräusch beim Bergauffahren von sich gab. Er wendete daher und wollte wieder ins Tal fahren, als er plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufsteigen sah. Nachdem er das Auto am Straßenbankett abgestellt hatte, versuchte der 56-Jährige, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu löschen.