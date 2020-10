Kroatien rief! Doch Eze bleibt bei Sturm

Winter nächste Chance

Somit bleibt der 24-Jährige bis auf Weiteres Sturm-Spieler. Schicker: „Dabei habe ich Emeka in vielen Gesprächen nochmals eingebläut, dass er bei uns nicht mehr zum Zug kommen wird.“ Wieso Eze sich hartnäckig gegen den Wechsel an die Küstenstadt gesträubt hat, darüber kann Schicker nur mutmaßen: „Offenbar waren die Erfahrungen, die er in der Türkei gemacht hat, so schlecht, dass er jetzt nicht woanders hinwollte.“