Capitals lassen Salzburg im Hit keine Chance

Die Vienna Capitals haben ihre gute Form in der ICE-Eishockeyliga am Sonntag im Schlager gegen Salzburg unter Beweis gestellt. Zuhause feierte der Tabellenführer in einer insgesamt spannenden Partie einen 4:1-(2:0,0:0,2:1)-Erfolg und liegt nun zwei Punkte vor Graz bzw. vier vor Salzburg, das aber ein Match weniger absolviert hat. „Mir hat unser Spiel in allen Punkten gefallen“, jubelte Caps-Coach Dave Cameron. Zwei Sonntags-Partien waren zuvor wegen Corona abgesagt worden.