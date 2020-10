Die 99ers wollen auf der Erfolgswelle weitersurfen

Sonntag gibt’s gleich den nächsten Auftritt für das Mason-Team: Gegen Liga-Neuling Bratislava Capitals (zuletzt 5:2-Sieger in Linz) ist noch eine Rechnung offen - in der Vorbereitung gab’s in Graz im ersten Aufeinandertreffen ein 1:4. Headcoach Doug Mason sieht seine Mannen für Sonntag gut in Schuss, besonders nach der Vorstellung in Bozen. „Vor allem im zweiten und dritten Drittel haben wir so gespielt, wie wir das auch wollten. Wir haben das Tempo im Spiel kontrolliert und ich war sehr happy, was ich von meinem Team gesehen habe."