„Cristiano Ronaldo soll denken, bevor er spricht!“

Spadafora hatte Ronaldo dies vorgeworfen, nachdem dieser beim portugiesischen Nationalteam positiv getestet und im Privatjet nach Turin geflogen worden war. Am Freitag schlug der Juventus-Angreifer in einem Instagram-Posting zurück. „Ein Herr hier in Italien, dessen Namen ich nicht erwähnen werde, hat gesagt, ich hätte das Protokoll nicht beachtet. Das ist einfach eine Lüge“, betonte Ronaldo, der sich in Quarantäne befindet und asymptomatisch sein soll.