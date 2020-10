Intendantin Ekaterina Degot zieht positive Bilanz

Die trockenen Zahlen:

Es gab 55 Auftragsarbeiten von 52 Künstlern und Kollektiven aus dem In- und Ausland. An die 25.000 Besucher aus 117 Ländern besuchten die Webseite ParanoiaTV. 11.500 folgten den Livestreams auf Facebook, 8000 waren live vor Ort, davon nützten allein 3000 den „Photomat“ von Akinbode Akinbiyi am Grazer Eisernen Tor. Das Parallelprogramm sowie die Festivals im Festival (Literatur, Stubenrein, musikprotokoll und Konferenz) sahen 20.000 Menschen (live und online).