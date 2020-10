„Hass im Netz“-Gesetz ist auf der Zielgeraden

OGH begrüßt Kampf gegen Hass im Netz

Auch der Oberste Gerichtshof begrüßt in seiner Stellungnahme das Ziel, „Hass und Hetze in sozialen Medien und im Internet effektiv zu bekämpfen“. Der Entwurf sieht vor, dass auch bestimmte Angehörige von Opfern vor der Bekanntgabe ihrer Identität geschützt sind. Dadurch und durch die Aufnahme von Zeugen werde der Kreis potenzieller Anspruchsberechtigter in einer Weise erweitert, „die die Möglichkeiten medialer Veröffentlichungen nicht unerheblich einschränkt und damit in einem Spannungsverhältnis zu Art. 10 MRK (Anspruch auf freie Meinungsäußerung, Anm.) steht“, kritisiert der OGH allerdings.