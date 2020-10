Eine verbotene Liebe: „Wir beide“

Madeleine hat ihre große Liebe Nina geheim gehalten. Vor dem irgendwann gestorbenen Ehemann, den beiden inzwischen erwachsenen Kindern, der Enkelgeneration. Nina hat das all die Jahre eher hingenommen als akzeptiert. Aber für die gemeinsamen Rom-Pläne ist der entscheidende Schritt zur Wahrheit notwendig: Madeleines Outing, das Bekenntnis zur großen, gemeinsamen Liebe. „Ich wollte euch etwas sagen, dass sehr wichtig für mich ist...“, setzt Madeleine an ihrem Geburtstag im Familienkreis zu neuer Offenheit an. Doch nach schmerzhaft langen Sekunden kommt sie über ein „...dass ich euch lieb hab‘“ nicht hinaus.