Mehr als 700 Steirer mit Corona-Virus infiziert

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Steiermark stieg in den letzten Tagen deutlich auf fast 750 Personen - und es gibt wieder vermehrt Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Wie am Montag bekannt wurde, ist eine 1958 geborene, mit Corona infizierte Frau aus dem Bezirk Murtal gestorben. Sie ist das 176. Opfer in der Steiermark.