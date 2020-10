König Nadal ist gerührt - „mehr als ein Traum“

„Hier noch einmal zu gewinnen ist mehr als ein Traum. Es ist etwas, das ich mir nicht einmal in meinen kühnsten Träumen ausgemalt hätte“, war der Spanier nach seinem 100. Einzel-Sieg in Paris gerührt. Kein Wunder, durch seinen 20.…Grand-Slam-Triumph zog Rafa mit Roger Federer gleich. „Daran denke ich an so einem Tag nicht“, spielte er die Bedeutung herunter. „Für mich ist das Wichtigste der Roland-Garros-Sieg“, schwärmte er nach seinem 999. Sieg auf der ATP-Tour, während Federer seinem Rivalen gratulierte: „Ich hatte stets den größten Respekt für meinen Freund Rafa. Es ist eine Ehre, ihm zum 20. Titel zu gratulieren.“ Zum vierten Mal gewann Nadal ein Major ohne Satzverlust – ein weiterer Rekord.