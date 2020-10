Wie Wawrinka den Paris-Sensationsmann beflügelte

ATP-Turnier 2017 in Genf. Damals ist der blutjunge Deutsche Daniel Altmaier selbst in der Tennisszene weitgehend unbekannt. Der damals gerade einmal 19-Jährige ahnt noch nicht einmal im Entferntesten, welche Furore er im Frühherbst 2020 in Paris zu Roland Garros machen sollte. Der Modellathlet aus Kerpen beäugt damals mit regelrechten Schielblicken den Schweizer Stan Wawrinka, bereits dort formt sich für den jungen Deutschen ein Idol. Aber es geschieht in diesen Genfer Tagen noch mehr. Eine Freundschaft entsteht, „Stan The Man“ hilft Altmaier hinfort auf dem steinigen Weg der Weltrangliste hinauf.