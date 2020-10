Liverpool-Legende Fowler wird Trainer in Indien

Der 26-fache Teamspieler Fowler spielte 369 Matches in England und schoss dabei insgesamt 183 Tore, (120 nur für Liverpool). Er spielte bei Liverpool, bei Manchester City, bei Leeds, später in Australien und in Thailand. Er beendete seine Karriere 2012, seitdem nahm er nur Trainerjobs im Ausland an. Zuletzt war er bei Brisbane Roar in Australien tätig.