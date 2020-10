Djokovic - Nadal: „Großes Geschenk für Sportwelt“

Gigantische Geschichte des Duells

Gigantisch! 55-mal standen sich Rafael Nadal und Novak Djokovic gegenüber. Kein anderes Duell gab es in der Geschichte des Profi-Tennis häufiger. Der Serbe ist die Nummer eins, hat in dieser Corona-Saison jedes Match, das er zu Ende gespielt hat, gewonnen (ATP-Cup, Australian Open, Dubai, Cincinnati und Rom). Nur bei den US Open setzte es eine Niederlage, weil der „Djoker“ im Achtelfinale nach seinem „Ball-Skandal“ disqualifiziert wurde.