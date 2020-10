Er brach auf, um Freude in sein Umfeld zu bringen

Die „Krone“ traf den 1960 in Innsbruck geborenen Künstler, der immer noch den „Indianer“ spielenden Buben seiner Kindheit in sich trägt, vorab der gestrigen Preisverleihung – und zwar in der von ihm und seiner Frau Ines vor zehn Jahren auserkorenen Wahlheimat im niederösterreichischen Waldviertel. „Ich habe immer das Glück in meinem Leben gehabt, den richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu treffen“, erzählt Flattinger im Garten seines kleinen, romantischen Altbauhauses in Niederösterreich.