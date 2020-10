Mindestsicherungs-Betrug: Tirolerin verurteilt

Keine Diversion möglich

Aufgrund der gezielten Fälschung und des langen Tatzeitraumes seit Anfang 2019 war eine Diversion (Geldbuße ohne Verurteilung) nicht möglich. Die Richterin beließ es aber bei einem Urteil am unteren Ende der Skala. Demnach muss die Frau 720 Euro Geldstrafe zahlen, die Hälfte davon bedingt. „Ich werde mir jetzt auch am Samstag eine Arbeit suchen“, betonte die 37-Jährige ihren festen Vorsatz, die Strafe in Raten abstottern zu wollen. Sie will das Urteil annehmen.