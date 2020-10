Sensation: Mick Schumacher und Kimi 2021 bei Alfa?

Offizielle Bestätigung am Freitag?

Laut der Schweizer Tageszeitung „Blick“ wird am Freitagmorgen kurz vor 11 Uhr am Nürburgring offiziell bestätigt werden: Mit Mick Schumacher (21) und Ex-Weltmeister Kimi Raikkönen, der am 17. Oktober 41 Jahre alt wird, kreiert Alfa das F1-Team-Duo mit dem größten Altersunterschied seit langem. Sie sollen beide einen Einjahresvertrag bekommen.