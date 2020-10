Rossi: „Glücklicher kann ich gar nicht sein“

Ex-Wild-Stürmer Vanek gratuliert

Große Vorfreude auf die ersten Auftritte im Excel Energy Center von St. Paul herrscht auch beim berühmtesten Österreicher in Minnesota. Thomas Vanek hat die University of Minnesota einst zum Sieg in der College-Liga geführt und von 2014 bis 2016 selbst zwei Saisonen das Trikot der Wild getragen. Der Torjäger hat im Februar seine Karriere beendet, ist in Lake Elmo in der Nähe von St. Paul heimisch geworden und wird seinen prädestinierten Nachfolger als Österreichs Topspieler live sehen können. „Er ist ein phänomenaler Spieler“, schwärmte Vanek auf der Club-Homepage. „Ich habe ihn bisher nur im TV und am Computer gesehen, aber das erste, was mir aufgefallen ist, war, dass er seine Mitspieler besser macht, und das ist ein Zeichen eines großen Spielers.“