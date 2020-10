Harnik wechselt in die 5. (!) Liga Deutschlands

Einen Auslandstransfer hatte Harnik zuletzt wiederholt ausgeschlossen - immerhin baut der EM-Teilnehmer von 2008 und 2016 derzeit in seiner Heimat Hamburg ein Haus. Der 33-Jährige spielte in seiner Profikarriere für Werder, den Hamburger SV, Hannover 96, VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf. Für das ÖFB-Team erzielte Harnik in 68 Auftritten 15 Tore.