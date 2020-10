Gegner über Haaland: „Er ist eine Drecksau“

Drei Spiele, vier Tore! Dortmund-Star Erling Haaland trifft auch in dieser Saison wie am Fließband. So auch beim 4:0 gegen Freiburg am Samstag, bei dem der Ex-Bulle seinen zweiten Doppelpack geschnürt hat - und damit seine Gegner offenbar schwer beeindruckt hat. Im Video oben hören Sie die Spielanalyse von Trainer Lucien Favre.