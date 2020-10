Gegner Korda nannte einst seine Katze nach Nadal

Zwar bewies Sebastian Korda auch als Eishockey-Spieler sein Talent, doch ein „magischer Abend“ bei den US Open in New York sorgte für die Entscheidung: Tennisball statt Puck. Gemeinsam mit seinem Vater saß er 2009 im Arthur Ashe Stadium auf der Tribüne und verfolgte das Match von dessen Schützling Radek Stepanek gegen Novak Djokovic. „Ich fand, das war das Coolste überhaupt“, sagte Sebastian Korda. „Danach habe ich gesagt: Das ist genau das, was ich machen will.“