Thiem: „Habe viel Power, das kommt mir da zugute“

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat seine weiße Weste in Paris behalten: Der US-Open-Sieger gewann am Freitag in der dritten French-Open-Runde dank starker Leistung gegen den Weltranglisten-25. Casper Ruud aus Norwegen nach 2:15 Stunden mit 6:4,6:3,6:1. Er steht damit ohne Satzverlust im Achtelfinale des mit 38,41 Mio. Euro dotierten Grand-Slam-Turniers und hat inklusive New York den zehnten Sieg en suite in der Tasche. Möglich scheint aber noch viel mehr, denn Thiem sagt selbst: „Ich habe viel Power, das kommt mir hier zugute.“