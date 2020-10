LASK: Twitter-Spitze gegen portugiesische Zeitung

These widerlegt

Ein Jahr später traten die Linzer wieder in Rosa bei Sporting an. Und sie widerlegten die von der portugiesischen Zeitung postulierte These eindrucksvoll. Gleich viermal ließen es Raguz und Co. im Estadio Jose Alvalade klingeln - was der LASK auf Twitter mit dezenter Genugtuung zur Kenntnis nahm: