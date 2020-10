LIVE: Salzburgs Auslosung in der Champions League

Der FC Red Bull Salzburg erfährt heute seine Gruppengegner. Eines ist sicher: Leicht wird es in der Königsklasse für die „Bullen“ nicht, winken doch hochkarätige Rivalen von Real Madrid bis Barcelona. Die Auslosung in Genf fängt um 17:00 Uhr an. Salzburg ist bei der Auslosung in Topf drei gesetzt, gemeinsam mit Dynamo Kiew, Schwesterklub RB Leipzig (Sabitzer, Laimer), Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, Krasnodar, Atalanta Bergamo. Das heißt, auf diese Klubs wird man in der Gruppenphase nicht treffen. Auf wen aber schon? Das erfahren Sie heute Nachmittag, mit dem krone.at-Liveticker verpassen Sie nichts.