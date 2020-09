Wohnungspreise steigen trotz Krise weiter

In der Krise gewannen die eigenen vier Wände an Bedeutung. Wer kann, investiert daher in Eigentum. Und das wurde im ersten Halbjahr 2020 teurer: Im Schnitt kostete eine Wohnung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 9045 Euro bzw. 4,4 Prozent mehr, so der Remax-ImmoSpiegel.