NFL-Legende verhinderte Entführung von Enkelkind

Football-Legende Joe Montana (64) und seine Frau haben im eigenen Haus in Malibu einen vermeintlichen Kidnapping-Versuch vereitelt. Am vergangenen Wochenende habe eine Einbrecherin das neun Monate alte Enkelkind aus seinem Laufgitter genommen und es in ihren Armen gehalten, teilte die lokale Polizei mit.