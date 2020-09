Trainerfuchs und deutscher Jungstar in aller Munde

In aller Munde war danach Breunig, der 20-jährige Schütze des Endstands. Der 1,93 m große Stürmer, der erst vor wenigen Tagen vom Flyeralarm-„Bruder“ Würzburger Kickers auf Leihbasis in die Südstadt verliehen worden war, verrichtete an der Seite von Hoffer ansprechende Arbeit. Buric hält viel vom Deutschen. „Er erinnert in vielen Bereichen an Sasa Kalajdzic. Und wir wissen alle, wo Sasa jetzt ist“, sagte Buric über den möglichen „Nachfolger“ des nunmehrigen Stuttgart-Legionärs.