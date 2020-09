4:0! Bringt Kantersieg Ruhe ins Barca-Tohuwabohu?

Erst die Causa Messi, dann der Suarez-Abgang (inklusive Messis Unmutsäußerungen), Fan-Unmut gegen Präsident Bartomeu - beim FC Barcelona herrschte in den vergangenen Wochen in regelrechtes Tohuwabohu. Wie gut (aus Barca-Sicht), dass der erste Saisonauftritt in der spanischen Liga problemlos verlief: Am Sonntag gab‘s einen 4:0-Heimsieg gegen Villarreal. Bringt der Kantersieg Ruhe ins Tohuwabohu.