Innsbrucker brillierte bei Speaker-Slam in Berlin

Für Norbert Waldnig war es eine mehr als erfolgreiche Teilnahme beim ersten internationalen Speaker-Slam in Berlin Mitte August. Nach New York City, München, Wien, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf haben es die 73 Teilnehmer aus sieben Nationen beim Redner-Wettbewerb geschafft und damit wurde ein neuer Weltrekord erreicht. Jeder Teilnehmer hatte dabei vier Minuten Zeit, Publikum und Jury in einem Kurzvortrag von seiner Botschaft zu überzeugen. In der fünfköpfigen Fachjury saßen unter anderem Jörg Rositzke (Geschäftsführer des TV Senders „Hamburg 1“) und André Jünger (Geschäftsführer „Gabal Verlag“).