Berlusconi bleibt weiterhin in Quarantäne

Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi, der an Covid-19 erkrankt ist und zwölf Tage in einer Mailänder Klinik verbringen musste, ist noch nicht genesen. Ein Test ergab, dass der Medienunternehmer weiterhin Corona-positiv ist, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Samstag. Der Ex-Regierungschef, der am kommenden Dienstag seinen 84. Geburtstag feiert, sei symptomfrei muss aber weiter zu Hause in Quarantäne bleiben.