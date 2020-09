Sepp Straka in Punta Cana weiter im Spitzenfeld

Der nach der ersten Runde in Front gelegene Österreicher Sepp Straka hat sich am Freitag beim PGA-Turnier der Golfer in Punta Cana in der Dominikanischen Republik zumindest vorerst im Spitzenfeld gehalten! Nach 14 der 18 gespielten Löcher wies der 27-Jährige als Sechster aber doch einen Rückstand von vier Schlägen auf die Spitze auf.