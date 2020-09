„80 Punkte Rückstand heißt: WM-Titel, adieu!“

„Realistisch bleiben“

Die bisherigen sechs Rennen in Sotschi endeten jeweils mit einem Mercedes-Sieg, Red Bull dagegen steht ohne Stockerlplatz da. Und in der WM hat man bereits 80 Punkte Rückstand auf Hamilton. „Das heißt: WM-Titel, adieu! Da muss man realistisch bleiben“, so Marko, der das Doppel-K.-o. in Italien von Verstappen noch immer nicht ganz verdaut hat. „Weil wir in Mugello hätten gewinnen können, fast müssen. Aber Honda glaubt, dass man die Ursache für diese Elektronikprobleme gefunden hat.“