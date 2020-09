Premiere VW ID.4: Der „elektrische Tiguan“ ist da

„Strategischer Meilenstein der E-Offensive“

Der ID.4 ist nach dem ID.3 VWs zweites Elektroauto auf Basis des komplett neu konzipierten Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB). Im Unterschied zum ID.3 wurde der ID.4 als Weltauto konzipiert, gebaut zunächst in Deutschland, dann auch in China und später in den USA. Zwei Millionen Einheiten - gerechnet über den Lebenszyklus von sieben Jahren - will Volkswagen vom ID.4 insgesamt produzieren. Das elektrische SUV stellt intern so etwas wie den „strategischen Meilenstein“ der E-Offensive des Konzerns dar.